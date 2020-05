Luftverkehrsverband IATA gegen leere Mittelsitze

Die Internationale Luftverkehrsvereinigung (IATA) hat sich gegen den Vorschlag gestellt, zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus die Mittelsitze in Flugzeugen freizulassen. "Temperaturmessungen, Gesichts- und Atemmasken gehören zu den vielen Maßnahmen, die wir empfehlen", sagte IATA-Chef Alexandre de Juniac am Dienstag in Genf. "Den Mittelsitz leer zu lassen, gehört nicht dazu."

SN/APA (AFP)/BYAMBASUREN BYAMBA-OCH Flugreisen werden sich verändern