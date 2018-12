Marlboro investiert 12,8 Mrd Dollar in Zigarettenfirma Juul

Der Marlboro-Hersteller Altria steigt in großem Stil bei der umstrittenen E-Zigarettenfirma Juul ein. Altria zahlt 12,8 Mrd. Dollar (11,2 Mrd Euro) für einen Anteil von 35 Prozent, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Es sei die größte Investition in Altrias Konzerngeschichte. Insgesamt werde Juul bei dem Deal mit 38 Mrd. Dollar bewertet.

SN/APA (AFP)/EVA HAMBACH Malboro setzt auf Juul