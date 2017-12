May verspricht "erfolgreichen Brexit"

Die britische Premierministerin Theresa May hat in ihrer Neujahrsansprache einen "erfolgreichen" Brexit, eine Stärkung der Wirtschaft und eine "fairere Gesellschaft für jeden" versprochen. "Die meisten Menschen wollen einfach, dass die Regierung weitermacht und einen guten Brexit abliefert" - unabhängig davon, ob sie für oder gegen den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt hätten, so May.

SN/APA (AFP)/PETROS KARADJIAS Theresa May gibt sich unbeirrt