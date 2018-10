Mazda setzt ab 2030 nur noch auf Hybrid- und E-Autos

Mazda setzt langfristig nur noch auf Hybrid-Fahrzeuge sowie rein elektrisch betriebene Autos. Bis 2030 sollen 95 Prozent der produzierten Fahrzeuge einen Hybrid-Antrieb haben und fünf Prozent nur noch mit einer Batterie ausgestattet sein, teilte der japanische Autobauer am Dienstag mit. Geplant sei, zwei Elektrofahrzeuge zu entwickeln, kündigte Mazda an.

Mazda hatte bisher ein Modell im Jahr 2020 in Aussicht gestellt. Angesichts des politischen Drucks, Emissionen zu senken, setzen immer mehr Konzerne auf Autos mit Elektro- oder Hybrid-Antrieb.

Von Mazda wird in Kürze noch einen Benzinmotor auf den Markt bringen, der wie Diesel-Aggregate auf Selbstzünderbasis arbeitet. Der Benziner soll dadurch fast ein Drittel weniger Sprit verbrauchen als vergleichbare andere Otto-Motoren. In der Vergangenheit hatten sowohl Mercedes, als auch Volkswagen und General Motors an entsprechenden Konzepten gearbeitet, allerdings keinen Durchbruch erzielt. Mazda will es geschafft haben.

