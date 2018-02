Mehr als 1500 Taxifahrer protestierten in Prag gegen Uber

Mehr als 1.500 Taxifahrer haben in Prag gegen die Konkurrenz durch den umstrittenen US-Fahrvermittler Uber protestiert. Sie trafen sich auf einem Stadion-Parkplatz, um anschließend in Kolonnen langsam durch das Stadtzentrum zu fahren, wie die Agentur CTK am Donnerstag berichtete.

SN/APA (AFP)/MICHAL CIZEK Die tschechischen Taxifahrer sind nicht begeistert