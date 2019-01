Mehr als 300.000 VW-Besitzer schließen sich Klage an

In Deutschland fordern deutlich über 300.000 Besitzer von Volkswagen-Kfz mit manipulierter Abgassteuerung von dem Konzern Schadenersatz. Schon bis zum 28. Dezember hätten sich 294.000 VW-Besitzer in die Liste für die Musterfeststellungsklage (MFK) eingetragen, sagte der Sprecher des Bundesamtes für Justiz, Thomas Ottersbach, am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Volkswagen-Konzern in Bedrängnis