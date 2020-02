Mehrzahl der KMU in China bleiben geschlossen

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China bleiben dort die meisten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) weiter geschlossen. Nur etwa drei von zehn dieser Unternehmen würden nach der staatlich verordneten Zwangspause wieder arbeiten, sagte der Sprecher des Industrieministeriums in Peking, Tian Yulong, am Montag.

SN/APA (AFP)/NOEL CELIS Markt in Shanghai