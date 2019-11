Merkel sagt Indien 1 Milliarde Euro für grüne Mobilität zu

Vor dem Hintergrund einer Smog-Lage in Neu Delhi hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Indien eine Milliarde Euro für den Ausbau umweltfreundlicher Verkehrsmittel zugesagt. Das Geld solle innerhalb der nächsten fünf Jahre in grüne Mobilität in den indischen Städten fließen, sagte Merkel am Samstag. Für 200 Millionen Euro sollen etwa Diesel-Busse im Bundesstaat Tamil Nadu ersetzt werden.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Die deutsche Kanzlerin bei Indiens Premier Modi