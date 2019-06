Mexiko will US-Präsident Trumps Strafzölle abwehren

Mexiko will die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf alle Warenimporte aus dem Land in die USA abwehren. Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard teilte auf Twitter mit, er werde am Mittwoch nächster Woche in Washington seinen US-Kollegen Mike Pompeo treffen, "um den Konflikt zu lösen".

SN/APA (AFP)/PABLO PORCIUNCULA Mexikos Au§enminister betonte die Dialogbereitschaft seines Landes