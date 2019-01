Mexikos Kampf gegen Benzin-Diebstahl führt zu Engpass

Die neue Taktik der Regierung Mexikos gegen den Diebstahl von Benzin hat zu langen Schlangen an Tankstellen und Hamsterkäufen in dem lateinamerikanischen Land geführt. In den lokalen Medien waren am Dienstag (Ortszeit) Bilder von wartenden Autofahrern und Menschen mit Kanistern zu sehen.

SN/APA (AFP)/ULISES RUIZ Der Benzin wird von bewachten Tanklastern geliefert