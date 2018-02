Milliardenbetrug bei Indiens zweitgrößter staatlicher Bank

Indiens zweitgrößte staatliche Bank, die Punjab National Bank (PNB), hat betrügerische Transaktionen im Wert von umgerechnet 1,43 Milliarden Euro bei sich entdeckt. Die nicht autorisierten Überweisungen seien in einer Filiale der Bank in Mumbai vorgekommen, erklärte das Finanzinstitut in einer Pflichtmitteilung an die Börse am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/INDRANIL MUKHERJEE Milliardenbetrug bei der Punjab National Bank entdeckt