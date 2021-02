Milliardenverlust für Londons Airport Heathrow wegen Corona

Der Einbruch des Luftverkehrs in Folge der Corona-Krise hat dem größten britischen Flughafen London-Heathrow 2020 einen Milliardenverlust eingebrockt. Das Minus von 2 Mrd. Pfund (2,33 Mrd. Euro) vor Steuern verdeutliche die "verheerenden" Auswirkungen der Pandemie, teilte der Airport am Mittwoch mit. Unter dem Strich betrug der Verlust 1,782 Mrd. Pfund, nach einem Nettogewinn von 413 Mio. Pfund im Vorjahr. Das Passagieraufkommen ging um 75 Prozent auf 22,1 Millionen zurück.

Es war damit so gering wie seit den 1970er Jahren nicht mehr. Mehr als die Hälfte der Reisenden entfalle auf Jänner und Februar 2020, also auf die Zeit vor der Pandemie. "2020 war mit Abstand das schwierigste Jahr in der 75-jährigen Geschichte von Heathrow", sagte Flughafenchef John Holland-Kaye. Zugleich betonte er, das Unternehmen sei auch dank Einsparungen von 400 Mio. Pfund stark aufgestellt. Heathrow verfüge über Barmittel in Höhe von 3,9 Mrd. Pfund, damit könne der Airport nach der aktuellen Prognose bis 2023 auskommen oder auch 15 Monate ohne Umsatz. "Dies ist eine stärkere Position, als wir erhofft hatten", sagte Holland-Kaye.

Wie die gesamte britische Reisebranche hofft auch Heathrow auf einen Erfolg der Impfkampagne. Premierminister Boris Johnson plant, am 21. Juni alle Corona-Maßnahmen aufzuheben. Die Pandemie mit Lockdowns und weitreichenden Reiseverboten hat die internationale Luftfahrt schwer getroffen. So hatte auch der größte deutsche Flughafen Frankfurt einen Passagiereinbruch um knapp 75 Prozent erlitten.