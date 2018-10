Millionen Tiere werden durch Europa gekarrt

Warum die qualvollen Tiertransporte kein Ende nehmen. Der Import und Export von Rindern, Schweinen und Geflügel ist ein Riesengeschäft.

Die Filmaufnahmen von den zusammengepferchten Rindern, Schafen und Schweinen sind schwer zu ertragen:

Lastwagen sind irgendwo im Niemandsland abgestellt. In den Anhängern strecken durstige Kälber ihre Zungen aus den Luken und lecken an Eisenstangen. Hier ein totes Kalb, ausgemergelt am Boden liegend, dort ein Rind, das in dem völlig verdreckten Transporter den eigenen Kot frisst. Kranke Tiere, die sich kaum noch auf den Beinen halten können. Ein Bulle, der völlig geschwächt zu Boden sinkt.