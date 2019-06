Modekonzern Stefanel insolvent - Aktie vom Handel ausgesetzt

Der italienische Modekonzern Stefanel, der nach einer schweren Krise 2017 unter Kontrolle des Private-Equity-Fonds Oxy und der britischen Finanzgruppe Attestor gekommen ist, hat den Neustart nicht geschafft. Am Donnerstag beantragte die Modegruppe beim Gericht in der norditalienischen Stadt Treviso die Insolvenzverwaltung. 244 Jobs in der Unternehmenszentrale sind gefährdet.

SN/APA (Archiv/Stefanel)/Stefanel Stefanel ist ein Ikone-Label der 80er-Jahre