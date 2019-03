Monsanto muss in Glyphosat-Prozess 81 Mio. Dollar zahlen

Das zum deutschen Bayer-Konzern gehörende US-Unternehmen Monsanto muss fast 81 Millionen Dollar (knapp 72 Millionen Euro) an den an Krebs erkrankten Edwin Hardeman zahlen. Dies entschied ein Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien am Mittwoch. Der Rentner hatte das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup über viele Jahre hinweg eingesetzt.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOSH EDELSON Für Bayer ist der Fall höchstbrisant