Morandi-Brücke: Strabag will sich an Wiederaufbau beteiligen

Der Baukonzern Strabag will sich am Wiederaufbau der im August eingestürzten Morandi-Brücke in Genua beteiligen. Dies berichtete die Chefin der Italien-Tochter von Strabag, Marina Humitsch, im Interview mit der Beilage der Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore" "Edilizia e Territorio" (Il Sole 24 Ore).

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Ein Teil der Brücke war im August eingestürzt