Motorsägen, Pullover, Sofas: So dreist werden Produkte kopiert

Produktfälscher kopieren fast alles. Die dreistesten Plagiate werden nun vor den Vorhang geholt.

Der deutsche Verein "Aktion Plagiarius" hat erneut dreiste Produktfälscher angeprangert. Der Schmähpreis Plagiarius, ein schwarzer Zwerg mit goldener Nase, wurde am Freitag online an Hersteller vergeben, die Originalprodukte ohne Rücksicht auf geschützte Marken oder Designs nachgeahmt haben. Mit der Aktion will der Verein Konsumenten dazu bringen, sich bewusst für die Originale zu entscheiden und so den Fälschern die Geschäftsgrundlage zu entziehen.

Nachgemacht werden nicht nur hochwertige Konsumgüter. Erhebliche Risiken für die Verbraucher ergeben sich unter anderem aus gefälschten Medizingeräten, Auto-Ersatzteilen oder Medikamenten. Die Corona-Krise bietet Fälschern dazu weitere Gelegenheiten. So hatte die Polizeiorganisation Interpol bereits im Dezember davor gewarnt, im Internet Impfstoffe zu bestellen, da keiner der zugelassenen Impfstoffe online offiziell zum Verkauf angeboten wird.

Was besonders dreist gefälscht wurde

Als krasseste Nachahmung des Jahres wurde die Motorsäge eines chinesischen Herstellers gebrandmarkt, die einem Produkt der Andreas Stihl AG aus Waiblingen auf den ersten Blick täuschend ähnlich sieht. Es seien die Wortmarke "Stihl" und die geschützte, orange-hellgraue Farbmarke verletzt worden. Die Schwaben gehen weltweit gegen Produktpiraten vor und haben nach Angaben des Vereins gegen den diesmal ausgewählten Nachahmer bereits acht Gerichtsverfahren gewonnen und rund 170 000 Euro Schadenersatz erstritten.

SN/aktion plagiarius e.v Der „erste Preis“ geht an die Kopierer der Motorsäge „STIHL MS 250“. Das Original (oben) wird von der Andreas Stihl AG in Deutschland produziert. Die Fälschung (unten) von der Hangzhou Guley Garden Machinery in China. Guley ist laut dem Verein Plagiarius einer der Top-3-Fälscher von Stihl-Produkten in China mit Abnehmern in Südostasien, Afrika und Südamerika.

SN/plagiarius 2. Preis: Das elektrische Bremsenentlüftungsgerät „ERS 5“, das bei der Wartung von Kfz-Bremsen im Einsatz ist. Das Original links wird von Manotec in Deutschland hergestellt, das Plagiat in China. Das Billig-Plagiat enstpreche nicht den gesetzlichen Vorschriften für Elektrik und Druckgeräte. Die Jury spricht von gefährlicher Verkabelung, Verunreinigungen, ein nicht für Bremsflüssigkeit geeigneter Druckregler und einem undichten Gerät.

SN/aktion plagiarius e.v 3. Preis: Das Schlaf-Sofa „Up-Lift“. Das gelbe Original kommt aus Kroatien, das Plagiat von der Oxygen Corp. Limited in Großbritannien.

SN/aktion plagiarius e.v Weitere „Auszeichnungen“: Die Hybrid-Kapuzenstrickjacke von Engelbert Strauss (links) wurde von Aldi Süd plagiiert, bemängelt der Verein.

SN/aktion plagiarius e.v Der Keksformer „Formfix“. Links das Original aus Deutschland, rechts die türkische Kopie. Seit Oktober 2020 wird der Gebäckformer vom türkischen Anbieter Handymach plump kopiert, bemängelt „Plagiarius“.

Medikamente, Spielzeug: Was der Zoll in Österreich beschlagnahmt

Produktpiraterie ist auch in Österreich ein wachsendes Problem. Laut Produktpirateriebericht 2020 hat der österreichische Zoll 2020 mehr als 3300 Sendungen mit 60.000 gefälschten Produkten im Gesamtwert von nahezu 24 Millionen Euro, gemessen am Originalpreis, beschlagnahmt. Die Anzahl der beschlagnahmten Sendungen hat sich damit gegenüber 2019 um 60 Prozent erhöht. Eine besondere Herausforderung sind laut Zoll die Fälschungen, die per Internet vertrieben werden. Insbesondere gefälschte oder illegale Medikamente werden zunehmend in kleinen Päckchen oder Briefen versandt. Auch Spielzeug wird gefälscht, teils aber mit gefährlichen Inhaltsstoffen. Der österreichische Zoll konnte im Vorjahr 23.370 gefälschte Spielzeuge, Spiele, und elektronische Spielekonsolen im Gesamtwert von 871.865 Euro (gemessen am Originalpreis) aus dem Verkehr ziehen.