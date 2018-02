Müssen Dieselautos in der Garage bleiben?

Richter in Leipzig prüfen, ob Fahrverbote eine rechtmäßige Lösung sind, damit Städter wieder durchatmen können.

Die Ungewissheit in Deutschland dauert noch etwas länger: Erst am kommenden Dienstag will das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Klarheit schaffen, ob im Kampf gegen zu schmutzige Luft in Städten auch Fahrverbote ein zulässiges Mittel wären. Eine einfache Frage ist das nicht - schon die Bestandsaufnahme der Richter bei der Verhandlung am Donnerstag in Leipzig dauerte stundenlang.