Murdoch führender Kandidat für Musk-Nachfolge bei Tesla

Der scheidende Chef von Twenty-First Century Fox, James Murdoch, hat einer Zeitung zufolge bisher die besten Chancen auf die Nachfolge von Elon Musk als Chairman von Tesla. Murdoch habe Interesse an dem Posten signalisiert, berichtete die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf zwei mit den Überlegungen vertraute Personen. Allerdings würden weiter Alternativen erwogen.

SN/APA (AFP/Getty)/Bryan Bedder James Murdoch bisher CEO von 21st Century Fox