Musk stellt Rücktritt als Twitter-Chef in Aussicht

Twitter-Chef Elon Musk hat seinen Rücktritt von der Unternehmensspitze des Onlinedienstes in Aussicht gestellt. Er werde zurücktreten, "sobald ich jemanden finde, der töricht genug ist, den Job zu übernehmen!", schrieb Musk in dem Onlinedienst in einer Reaktion auf eine Umfrage, bei der die Mehrheit der Teilnehmer für seine Ablösung als Firmenchef stimmte. Er werde dann nur die Software- und Server-Teams bei Twitter leiten, führte Musk fort.

SN/APA/AFP/JIM WATSON Musk sucht nach neuem Twitter-Chef

Bereits zuvor hatte der Sender CNBC berichtet, dass Musk aktiv einen Nachfolger suche. Er hatte Twitter-Nutzerinnen und Nutzer von Sonntag auf Montag darüber abstimmen lassen, ob er den Spitzenposten bei dem Online-Netzwerk räumen solle. Knapp 58 Prozent der Umfrageteilnehmer sprachen sich für seinen Rücktritt aus. Der Tech-Milliardär hatte zuvor versichert, sich dem Ergebnis zu beugen. Bisher ging er aber nicht konkret darauf ein. Der Unternehmer ist auch Chef anderer Konzerne wie Tesla und SpaceX und hatte von Anfang signalisiert, dass er Twitter nicht auch noch dauerhaft leiten wolle. Er gehe davon aus, seine Arbeitszeit dort zu reduzieren und die Führung mit der Zeit abzugeben, sagte Musk vergangenen Monat. Das Problem sah er in mangelnden Kandidaten. Vor der Abstimmung hatte er bereits gewarnt, dass es keine geeigneten Interessenten für den Job gebe.