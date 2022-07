Nach Ende von Pipeline-Wartung soll Gas wieder fließen

Die routinemäßigen Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 sollen Donnerstagfrüh abgeschlossen sein. Dann könnte nach zehn Tagen Unterbrechung ab 6.00 Uhr wieder Gas aus Russland durch die Ostsee nach Deutschland fließen. Ob dies tatsächlich geschieht und in welchem Umfang, war bis zuletzt offen. Laut deutscher Bundesnetzagentur sollte nach der jüngsten Anmeldung bei den Transportnetzbetreibern am Donnerstag etwa 30 Prozent der maximalen Menge geliefert werden.

SN/APA/dpa/Stefan Sauer Nord Stream 1 wichtigste Pipeline für russisches Gas nach Europa

Diese Anmeldung kann aber bis kurz vor Lieferbeginn noch geändert werden. Nord Stream 1 ist die wichtigste Pipeline für russisches Gas nach Europa. Die deutsche Bundesregierung hatte befürchtet, Kremlchef Wladimir Putin könnte den Gashahn auch nach dem Ende der Wartungsarbeiten geschlossen lassen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte der Westen Sanktionen gegen Russland verhängt. Russland wiederum hat Gaslieferungen an europäische Länder gedrosselt oder ganz gestoppt. Schon vor Beginn der Wartung von Nord Stream 1 hatte der russische Staatskonzern Gazprom die Lieferungen durch die Pipeline auf 40 Prozent gedrosselt und dies mit dem Fehlen einer Turbine begründet.