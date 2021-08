Nach Streik: Deutsche Bahn hat wieder Fahrt aufgenommen

Nach dem zweiten Bahnstreik in Deutschland innerhalb eines Monats ist der Verkehr am Mittwoch wieder angerollt. "Die Züge der Deutschen Bahn fahren heute wieder bundesweit planmäßig", versprach Konzernsprecher Achim Stauß in Berlin. Der Notfahrplan habe in den Streiktagen stabil funktioniert. Seit Montag in der Früh fuhren laut Bahn etwa 30 Prozent der Fern- und 40 Prozent der Nahverkehrszüge.

SN/APA/dpa/Sebastian Gollnow Die Züge fahren wieder

Die GDL beendete den Ausstand am Mittwoch um 02.00 Uhr. Im Güterverkehr hatte er bereits am Samstag begonnen. Die Wettbewerber der Deutschen Bahn im Güterverkehr betonten, die Lieferketten für die Industrie hätten gehalten. Es habe weder Engpässe noch einen Imageschaden gegeben, erklärte das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE). Demnach sind mehr als die Hälfte der Transporte trotz Streiks ans Ziel gekommen. Die Konkurrenten der Deutschen Bahn wurden nicht bestreikt. Sie wickeln gut die Hälfte des deutschen Fracht-Verkehrs ab. Die Deutsche Bahn stellte kein neues Tarif-Angebot in Aussicht und forderte die GDL erneut zu Verhandlungen auf. GDL-Chef Claus Weselsky hatte hingegen ein konkretes Offert verlangt. Andernfalls soll ein dritter Streik länger und möglicherweise auch über das reisestarke Wochenende dauern. Die Gewerkschaft fordert eine Coronaprämie von 600 Euro zusätzlich zu einer Lohnerhöhung von 3,2 Prozent. Diese will die Deutsche Bahn aber nicht sofort, sondern in zwei Schritten zahlen: 1,5 Prozent mit 1. Jänner 2022 und 1,7 Prozent mit 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024. Über die Coronaprämie würde sie verhandeln, hat aber keine Summe genannt. Deutsche-Bahn-Sprecher Stauß sagte, die GDL habe auch mit ihrem zweiten Streik ihr eigentliches Ziel nicht erreicht. Die GDL habe ja nicht nur Lokführer sondern auch das Personal in Werkstätten oder Stellwerken zum Arbeitskampf aufgerufen. Dort habe sich aber kaum jemand beteiligt. Der Versuch der GDL, ihren Einflussbereich dort auszuweiten, sei gescheitert. In den Bereichen jenseits der Lokführer und des Zugpersonals dominiert die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), die bereits einen Tarifvertrag mit der Bahn ausgehandelt hat. Die GDL will sich aber auch dort ausbreiten und die dominierende Gewerkschaft im Konzern werden.