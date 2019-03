Nespresso will Kapseln gemeinsam mit Konkurrenten recyceln

Umweltschützern sind sie ein Dorn im Auge und doch setzen Kaffeehersteller auf sie: Kaffeekapseln aus Aluminium. Als einer der größten Anbieter will die Nestle-Tochter Nespresso nun auch andere Hersteller dazu animieren, an dem bereits bestehenden weltweiten Recycling-System von Nespresso teilzunehmen, wie der Schweizer Konzern am Freitag mitteilte.

SN/APA (AFP/GETTY)/Roy Rochlin Nespresso will eine Recycling-Offensive starten