Neue Hoffnung im Handelsstreit zwischen USA und EU

Auf dem G-7-Gipfel in Kanada deutet sich eine leichte Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU an. In den kommenden beiden Wochen würden beide Seiten einen Dialog beginnen, sagte ein französischer Regierungsvertreter in La Malbaie. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte in der Früh in der Vorabstimmung der EU-Vertreter einen neuen Mechanismus zur Konfliktlösung vorgeschlagen.

SN/APA (AFP/Getty)/LUDOVIC MARIN Die "westliche Welt" an einem Tisch