Neue US-Strafzölle gegen China in Kraft getreten

Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat eine neue Eskalationsstufe erklommen. Nachdem Washington am Donnerstag eine weitere Tranche von Strafzöllen für Waren im Wert von 16 Mrd. Dollar (13,8 Mrd. Euro) in Kraft setzte, kündigte Peking umgehend Vergeltung an. China müsse den "notwendigen Gegenangriff durchführen", hieß es in einer Mitteilung des chinesischen Handelsministeriums.

SN/APA (AFP)/JOHANNES EISELE Der Handelsstreit geht in die nächste Runde