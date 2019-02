Neue Verhandlungsrunde zwischen USA und China ab Dienstag

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China werden am Dienstag in der US-Hauptstadt Washington fortgesetzt. Im Verlauf der Woche sollten weitere Treffen folgen, teilte das US-Präsidialamt am Montag mit. Ziel sei es, die nötigen Strukturänderungen in China zu erwirken, welche den Handel zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften belasteten.

SN/APA (AFP)/MARK SCHIEFELBEIN Mnuchi, Lighthizer und Liu He treffen aufeinander