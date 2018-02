Neuer Fed-Chef betont nach Beben: "Wir bleiben wachsam"

Nach den jüngsten Turbulenzen an den Börsen versucht der neue US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte zu beruhigen. "Wir werden auf der Hut bleiben bei allen sich entwickelnden Risiken für die Finanzstabilität", sagte der vorige Woche an die Spitze der Fed aufgerückte Währungshüter am Dienstag auf einer Feier zu Ehren seiner Amtseinführung.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Neo-US-Notenbankchef Jerome Powell