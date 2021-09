Neues Angebot der Deutschen Bahn im Lokführertarifkonflikt

Die Deutsche Bahn hat der Lokführergewerkschaft GDL ein verbessertes Angebot vorgelegt und will damit einen vierten Streik verhindern. Neben der geforderten Lohnerhöhung von 3,2 Prozent und einer Corona-Prämie für 2021 biete die Bahn eine zusätzliche Entgeltkomponente an, teilte der Konzern am Samstag in Berlin mit. Er erklärte sich außerdem bereit, den Anwendungsbereich der GDL Tarifregelungen in den heutigen GDL Mehrheitsbetrieben zu überprüfen.

SN/APA/dpa/Paul Zinken Der kämpferische GDL-Chef Claus Weselsky

Darüber hinaus sagte die Bahn zu, bis Ende 2020 erworbene Anwartschaften aus dem früheren Altersvorsorge-System uneingeschränkt zu erhalten. "Ein Tarifabschluss mit der GDL ist überfällig", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Er forderte die Gewerkschaft auf, zu den Tarifverhandlungen zurückzukehren und rasch zu einem Ergebnis zu kommen. "Es liegen tragfähige Lösungen auf dem Tisch." Die GDL hatte ihren dritten und bisher längsten Streik in dieser Tarifrunde erst am Dienstag beendet und erklärt, vorerst nicht wieder streiken zu wollen. Die Deutsche Bahn hatte vergangene Woche noch kurz vor Streikbeginn versucht, den Arbeitskampf mit einem neuen Angebot zu verhindern. Nachdem die GDL dies abgelehnt hatte, wollte die Bahn den Ausstand gerichtlich als unverhältnismäßig untersagen lassen. Damit scheiterte sie allerdings. Das Unternehmen hatte der Gewerkschaft zuletzt bereits unter anderem eine Corona-Prämie für 2021 von bis zu 600 Euro sowie eine Verkürzung der Laufzeit eines Tarifvertrags von 40 auf 36 Monate in Aussicht gestellt. Dabei sollten die Löhne in zwei Stufen um 3,2 Prozent steigen. Die Gewerkschaft verlangt zwar unter anderem auch 3,2 Prozent, aber mit früheren Zahlungen.