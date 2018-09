New York löst London als attraktivster Finanzstandort ab

Der nahende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hinterlässt Kratzer am Image von London. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage hervorgeht, hat New York die Stadt an der Themse als weltweit attraktivstes Finanzzentrum überholt. New York steht nun auf Platz eins des vom Beratungshaus Z/Yen erstellten Rankings - gefolgt von London, Hong Kong und Singapur.

SN/christian sprenger Es wurlt: New York ist der weltweit attraktiveste Finanzstandort (hier im Bild der Times Square).