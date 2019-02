Der niederländische Staat hat sich wie angekündigt 14 Prozent an der Fluggesellsschaft Air France-KLM gesichert. Insgesamt habe der Kauf 744 Mio. Euro gekostet, teilte die Regierung in Den Haag am Mittwoch mit. Die 14 Prozent entsprechen in etwa der Beteiligung des französischen Staates, der 14,3 Prozent an der Holding hält. Der überraschende Schritt der Niederlande hatte Frankreich verärgert.

