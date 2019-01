Nissan will 8 Millionen Euro von Ghosn zurück

Der japanische Autobauer Nissan will von seinem ehemaligen Vorstandschef Carlos Ghosn rund 8 Mio. Euro zurückfordern. Diese Summe habe eine gemeinsame Firma von Nissan und Mitsubishi in den Niederlanden "unzulässigerweise" an Ghosn überwiesen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies hätten die internen Untersuchungen von Nissan und Mitsubishi gegen Ghosn ergeben.

SN/APA (AFP)/PATRICIA DE MELO MOREI Ghosn wurde wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen