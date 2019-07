Nissan will weltweit über 10.000 Arbeitsplätze streichen

Der japanische Autohersteller Nissan will einem Insider zufolge weltweit mehr als 10.000 Arbeitsplätze abbauen. Betroffen sein sollen hauptsächlich Fabriken in Übersee mit niedriger Auslastung, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Mittwoch den Medien.

SN/APA (AFP)/BEHROUZ MEHRI Ungemach für den japanischen Autokonzern