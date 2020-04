Noch keine Einigung auf Rettungspaket für Lufthansa

Die Verhandlungen über ein Rettungspaket für die deutsche AUA-Mutter Lufthansa in der Coronaviruskrise sind Insidern zufolge noch nicht abgeschlossen. "Es gibt keine Einigung", hieß es in Unternehmens- und Regierungskreisen übereinstimmend am Dienstag zu einem Bericht des Online-Magazins "Business Insider", wonach sich der deutsche Staat mit rund neun Mrd. Euro an dem Konzern beteiligen soll.

SN/APA (dpa)/Boris Roessler Vorerst heißt es abwarten