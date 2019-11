Noch ungeklärte Fragen im US-Handelsstreit mit China

In den Gesprächen zur Einigung des Handelsstreits USA/China gibt es nach US-Angaben weiter ungelöste Fragen. "Der Teufel steckt im Detail. Und wir sind jetzt bei der letzten Details", sagte US-Handelsminister Wilbur Ross am Freitag dem Sender Fox. So sei noch offen, wie groß der Umfang der geplanten chinesischen Käufe von US-Landwirtschaftsprodukten sein werde.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN US-Handelsminister Wilbur Ross: "Teufel steckt im Detail"