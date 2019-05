Nord Stream 2 - USA drohen mit Sanktionen gegen Unternehmen

US-Außenminister Mike Pompeo schließt Sanktionen gegen die an der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligten deutschen Unternehmen nicht aus. Auf die Frage, ob ein solcher Schritt für die USA eine Option sei, sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas in Berlin: "Wir diskutieren Sanktionen nie, bevor wir sie einführen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen."

SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN US-Außenminister Mike Pompeo droht mit Sanktionen. /AFP/ODD ANDERSON