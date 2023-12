Norwegen will Tiefseebergbau zulassen

Die Mitte-Links-Regierung in Norwegen hat sich mit der Opposition auf eine teilweise Freigabe des Meeresbodens für den Tiefseebergbau geeinigt. Um die grüne Transformation in Form von Brennstoffzellen, Solarzellen, Elektroautos und Smartphones anzuführen, brauche es diese Bodenschätze, sagte die sozialdemokratische Abgeordnete Marianne Sivertsen Naess am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Die Bekanntgabe rief bei Umweltschützern wütende Reaktionen hervor.

Die parlamentarische Monarchie könnte damit zu den ersten Ländern gehören, die den Meeresboden nach Bodenschätzen absuchen. Bisher ist der skandinavische Staat ein großer Öl- und Gasproduzent. Die oppositionellen Konservativen und die populistische Rechte einigten sich mit der Regierung darauf, Gebiete im Meeresgebiet vor Grönland sowie in der Barentssee stückweise freizugeben. "Die Ausbeutung wird nur dann zugelassen, wenn Studien zeigen, dass dies in einer nachhaltigen und vernünftigen Art und Weise möglich ist", sagte der konservative Abgeordnete Bard Ludvig Thorheim. Nichtregierungsorganisationen und Wissenschafter warnen davor, dass der Tiefseebergbau Ökosysteme beschädigen und Spezies bedrohen könnte. Weitere Bedenken betreffen die Fähigkeit des Ozeans, CO2 aufzunehmen und mögliche Beeinträchtigungen durch den Lärm etwa für Wale. Einige Länder - wie Frankreich und das Vereinigte Königreich - hatten bereits ein Moratorium für den Bergbau am Meeresgrund gefordert.