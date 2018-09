Novartis streicht in der Schweiz jede sechste Stelle

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis streicht wegen sinkender Erträge im Medikamentengeschäft in der Schweiz und in Großbritannien mehr als 2.500 Stellen. Im Heimatmarkt Schweiz werden über die nächsten vier Jahre bis zu 2.150 Arbeitsplätze - und damit fast jede sechste Stelle - wegfallen, wie Novartis-Chef Vasant Narasimhan am Dienstag bekannt gab.

SN/APA (KEYSTONE)/GEORGIOS KEFALAS Novartis will bis 2020 die Kosten um eine Milliarde Dollar senken