Novartis zahlt 678 Mio. Dollar für US-Vergleich

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat sich in einem Bestechungsverfahren in den USA außergerichtlich geeinigt. Das Unternehmen zahlt 678 Millionen Dollar (605 Mio. Euro), wie das US-Justizministerium am späten Mittwoch bekanntgab. Novartis wurde beschuldigt, Zehntausende informelle Treffen mit Ärzten organisiert zu haben, bei denen es um teure Essen und hohe Rednerhonorare ging.

SN/APA (Archiv/AFP)/SEBASTIEN BOZON Au§ergerichtliche Einigung in Verfahren gegen Novartis