Nur ein Fünftel der üblichen Touristen derzeit in Kroatien

In Kroatien urlaubt derzeit nur ein Fünftel der für diese Jahreszeit üblichen Touristen. 115.000 Urlauber verbringen derzeit ihre Ferien in dem Mittelmeerland, das sind nur 20 Prozent der Urlauberzahl zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. Am stärksten besucht sind die Regionen Istrien, Primorje-Gorski Kotar und Zadar.

SN/APA (AFP)/DENIS LOVROVIC Noch wenig los ist derzeit in Dubrovnik