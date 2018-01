Mit Strafzöllen, die die USA verhängen, steigt die Gefahr eines Handelskriegs, der der gesamten Weltwirtschaft schadet.

Donald Trump bietet sich in den kommenden Tagen eine hervorragende Bühne, um Aufmerksamkeit zu erregen und sich als Beschützer des kleinen Mannes zu zeigen: das Weltwirtschaftsforum in Davos. Dort wird er Merkel, Macron und May ein klares "America First!" ins Gesicht rufen.