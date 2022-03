Ob Handy oder Waschmaschine: Reparieren soll die Norm sein

Die EU-Kommission stellt strengere Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit vor. Konsumenten erhalten über einen "Produktpass" Einblick in Lieferkette und Einzelteile.

Der Niederländer Frans Timmermans ist in der Europäischen Kommission für den Green Deal zuständig. Am Mittwoch hält er während der Pressekonferenz sein Handy in die Kameras und erklärt, was das Gerät in Zukunft können muss, wenn es nach ihm und der Brüsseler Behörde geht. Es muss zu reparieren sein. Sprich: Wenn der Akku nicht mehr richtig lädt, muss es möglich sein, nur diesen und nicht das ganze Smartphone auszutauschen.

"Wir wünschen uns nachhaltige Produkte und wir wollen, dass ...