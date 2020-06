Ölkonzern BP setzt Rotstift an - 10.000 Jobs fallen weg

Der britische Ölkonzern BP streicht auch als Reaktion auf die Coronakrise rund 10.000 Jobs. Vorstandschef Bernard Looney begründete den Stellenabbau um fast 15 Prozent am Montag in einer Online-Mitarbeiterversammlung zudem mit einem Strategieschwenk des Ölgiganten in Richtung erneuerbare Energien. Er wolle "BP zu einem schlankeren, schnelleren und kohlenstoffärmeren Unternehmen" machen, so Looney.

Die Briten wollen sich auf erneuerbare Energien fokussieren