Ölriese BP will bis 2050 klimaneutral werden

Der britische Öl- und Gaskonzern BP will bis spätestens 2050 klimaneutral werden. Damit kündigt ein weiterer Ölgigant Maßnahmen an, um die Treibhausgaseffekte einzudämmen. In der Branche gibt es zunehmend Druck von großen Investoren und Aktivisten, dass die Unternehmen klimaneutraler werden müssen.

SN/APA (AFP/Getty)/Lance King BP reagiert auf Druck von Investoren und Aktivisten