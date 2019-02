Österreich hinkt beim Online-Einzelhandels-Wachstum nach

Österreich hinkt beim Einzelhandels-Wachstum via Internet innerhalb der EU-Staaten nach. Von 2016 auf 2017 konnte die Alpenrepublik laut Eurostat-Daten vom Freitag nur eine Zunahme von sechs Prozent verbuchen. Das ist gemeinsam mit Bulgarien der viertletzte Platz in der EU. Spitzenreiter ist Estland mit einem Plus von 36 Prozent.

SN/APA (AFP)/JEAN-PIERRE MULLER Paketversand in Frankreich