Österreich mit Initiative "100 Prozent Erneuerbare Energie"

Österreich startet gemeinsam mit Luxemburg, Irland und Litauen eine Initiative für "100 Prozent Erneuerbare Energie" in Europa. Beim EU-Umweltrat am Dienstag in Brüssel präsentiert Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) diesen Plan im Rahmen der "Long Term Strategy" der Union. Ziel ist, bis 2050 zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu gelangen.

SN/APA (dpa)/Patrick Pleul 2030 soll Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen kommen