Österreicher Ederer aussichtsreicher Kandidat für EU-Topjob

Der österreichische Ökonom Florian Ederer, der derzeit an der Boston University lehrt, gilt als aussichtsreicher Kandidat für einen Top-Posten in der Europäischen Kommission. Ederer bestätigte am Mittwoch gegenüber der APA, dass er "informelle Anfragen zu meiner Verfügbarkeit als Chief Economist" von der Europäischen Kommission erhalten habe. Nach dem Rückzug der umstrittenen Amerikanerin Fiona Scott Morton sucht Brüssel einen neuen Chef-Ökonomen im Bereich Wettbewerb.

Ederer lebt und lehrt bereits seit einigen Jahren in den USA. Nach elf Jahren als assoziierter Wirtschaftsprofessor an der prestigeträchtigen Yale-Universität wechselte er erst im Juli als Professor für Management an die Bostoner Universität. Er sei "sehr interessiert" an dem Posten; es gebe aber auch noch weitere "sehr gute Kandidaten", betonte Ederer. Dass noch keine Entscheidung getroffen wurde, bestätigte auch eine Sprecherin der EU-Kommission. Damit sei frühestens nach dem Sommer zu rechnen, da davor noch ein Auswahlprozess erfolgen müsse. Die EU-Kommission sucht einen neuen Chief Economist für die einflussreiche Generaldirektion Wettbewerb. Sie ist für die Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften und damit für einen fairen Wettbewerb im Binnenmarkt verantwortlich. Zu ihren Aufgaben zählt, zu überprüfen, ob Unternehmensfusionen oder die Gewährung von staatlichen Beihilfen den freien Wettbewerb einschränken. Da auch US-Konzerne betroffen sein können, hatte es vor allem aus Frankreich Bedenken gegenüber der US-Ökonomin Fiona Scott Morton gegeben. Es wurden Interessenskonflikte befürchtet, da sie selbst einige große Konzerne beraten haben soll. Scott Morton verzichtete daraufhin selbst auf den Posten.