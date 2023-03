Österreichischer Agrarunternehmer kämpft in der Ukraine um Betrieb

Was Thomas Brunner tut, damit das Leben in dem vom Krieg geschüttelten Land weitergeht.

Der Landwirt Thomas Brunner in seinem Schweinezuchtbetrieb in der Ukraine.

Es ist Monat 13 im Krieg in der Ukraine. Thomas Brunner plant in Dnipro ein Konzert. Haydns "Die sieben letzten Worte" mit dem Kammerorchester der Philharmonie von Kiew, dirigiert von Natalia Ponomarchuk. "In einem Monat wollen wir es probieren." Die Vorbereitungen laufen bereits. "Man will sich das Leben nicht nehmen lassen", sagt Brunner, der schon vor dem Krieg in Kiew, Dnipro und Charkiw mit dem Verein Freunde der Philharmonie Dnipro das internationale Musikfestival Österreichischer Herbst mit internationalen Stars wie dem ...