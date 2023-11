OMV dürfte Exploration in Libyen wieder aufnehmen

Die libysche NOC (National Oil Corporation) hat via Kurznachricht auf "X" mitgeteilt, dass die OMV ab Februar 2024 ihre Explorationsbohrungen in Libyen wieder aufnehmen wird. NOC ist der OMV-Partner im nordafrikanischen und bürgerkriegsgebeutelten Land. Zuletzt waren die Pläne wegen höherer Gewalt zumindest vorübergehend gestoppt worden. Eine kurzfristig erbetene offizielle Stellungnahme der OMV stand am Sonntag vorerst aus.

BILD: SN/APA/AFP/ALEXANDER KLEIN Pläne der OMV waren wegen höherer Gewalt gestoppt worden