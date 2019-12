"OPEC+" berät über weitere Beschränkungen bei Ölproduktion

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) und die zehn mit ihr kooperierenden Staaten ("OPEC+")diskutieren am Freitag in Wien über eine weitere Beschränkung ihrer Ölproduktion. Nach ersten Beratungen am Donnerstag war bereits eine Kürzung um weitere 500.000 Barrel (159 Liter) Öl pro Tag im Gespräch - das entspricht etwa 0,5 Prozent der weltweiten Ölproduktion.

SN/APA (AFP)/SAMIR TOUNSI Ölförderung soll um 500.000 Barrel pro Tag gedrosselt werden