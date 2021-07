OPEC bringt wieder mehr Öl auf den Markt

Die Fördermenge steigt, der Ölpreis gibt nach. Mittelfristig dürfte die OPEC aber eine stabile Entwicklung erreichen.

Zwei Wochen hat man gerungen, am Sonntag haben sich die im Ölkartell OPEC versammelten Staaten und ihre Partnerländer auf eine Ausweitung der Fördermengen geeinigt. Ab August kommen pro Tag 400.000 Fass Rohöl (je 159 Liter) zusätzlich auf den Markt. Bis zum Jahresende wird die geförderte Menge damit um zwei Millionen Fass pro Tag erhöht. Damit will man die erwartete stärkere Nachfrage befriedigen, ohne zu riskieren, dass der Preis in lichte Höhen steigt; er soll vielmehr stabil bleiben. Das dürfte gelungen ...